«Ренн» – «Краснодар». Стартовые составы на дебютный матч «быков» в Лиге чемпионов

Французский «Ренн» и российский «Краснодар» опубликовали составы на матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Ренн»: Гомис, Траоре, Да Силва, Агер, Далберт Эстевао, Буриго, Нзонзи, Камавинга, Дель Кастильо, Гирасси, Террье.
Запасные: Сален, Ньямси, Ле Силики, Доку, Гбоо, Те, Юну, Ругани, Труффер, Соппи, Руттер.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Кайо, Сорокин, Чернов, Олссон, Вильена, Уткин, Смольников, Берг, Рамирес.
Запасные: Городов, Синицын, Газинский, Мацукатов, Кутовой, Сперян, Сулейманов.