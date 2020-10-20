Ди Мария, Неймар и Мбаппе сыграют в атаке «ПСЖ» против «Манчестер Юнайтед»

Чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Юнайтед» опубликовали стартовые составы на свою стартовую игру групповой стадии Лиги чемпионов.
«ПСЖ»: Кейлор Навас, Флоренци, Диалло, Кимпембе, Кюрзава, Андер Эррера, Данило, Гейе, Ди Мария, Неймар, Мбаппе,
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Туанзебе, Линделеф, Шоу, Фред, Мактоминей, Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Алекс Теллес, Марсьяль.
Главным арбитром встречи был назначен испанец Антонио Матеу Лаос.
Команды выступают в группе H вместе с «РБ Лейпциг» и «Истанбул Башакшехир», которые встретятся друг с другом в Германии в параллельной встрече.