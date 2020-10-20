Ди Мария, Неймар и Мбаппе сыграют в атаке «ПСЖ» против «Манчестер Юнайтед»

Экономика футбола: Кто больше всех потратил на трансферы

Футбольные клубы Англии в летнее трансферное окно потратили на покупку игроков чуть более 1,25 миллиарда долларов, команды из России - 75,7 миллиона, сообщается в обзоре международного трансферного рынка, опубликованном на официальном сайте ФИФА.