«Зенит» стартовал в Лиге чемпионов с домашнего поражения от «Брюгге»

В первом туре групповой стадии Лиги чемпионов чемпион России «Зенит» уступил дома со счетом 1:2 чемпиону Бельгии «Брюгге».

На 63-й минуте счет открыл нигерийский нападающий «Брюгге» Эммануэл Деннис.

На 74-й минуте хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен пробил с 27 метров. Мяч попал в штангу, срикошетил в спину голкипера гостей Итана Хорвата и отскочил в сетку.

На предпоследней минуте компенсированного времени (90+3) победу «Брюгге» принес точный удар Шарля Де Кеталаера.

Во втором матче группы F сыграют «Лацио» и дортмундская «Боруссия». Игра начнется с 22:00 по московскому времени.