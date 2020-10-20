«Зенит» стартовал в Лиге чемпионов с домашнего поражения от «Брюгге»

В первом туре групповой стадии Лиги чемпионов чемпион России «Зенит» уступил дома со счетом 1:2 чемпиону Бельгии «Брюгге».
На 63-й минуте счет открыл нигерийский нападающий «Брюгге» Эммануэл Деннис.
На 74-й минуте хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен пробил с 27 метров. Мяч попал в штангу, срикошетил в спину голкипера гостей Итана Хорвата и отскочил в сетку.
На предпоследней минуте компенсированного времени (90+3) победу «Брюгге» принес точный удар Шарля Де Кеталаера.
Во втором матче группы F сыграют «Лацио» и дортмундская «Боруссия». Игра начнется с 22:00 по московскому времени.
В рамках второго тура 28 октября состоятся встречи «Боруссия» – «Зенит» и «Брюгге» – «Лацио».
Лига чемпионов
Группа F
1-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – «Брюгге» (Бельгия) – 1:2 (0:0)
Голы: Хорват, 74 (автогол) – Деннис, 63, Де Кеталаер, 90+3.
«Зенит»: Кержаков, Круговой, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев (Ерохин, 88), Кузяев (Вендел, 72), Дриусси (Мостовой, 72), Азмун, Дзюба.
«Брюгге»: Хорват, Клинтон Мата, Мехеле, Рикка, Соболь, Ванакен, Ритс, Вормер, Диатта (Ланг, 78), Деннис (Баджи, 82), Де Кеталаер.
Предупреждения: Ловрен, 53 – Клинтон Мата, 12, Деннис, 14, Ритс, 33, Ванакен, 85.