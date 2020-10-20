ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
20 октября 22:20
автор: Виктор Шарафудинов

УЕФА ввел запрет на проведение матчей в Армении и Азербайджане

«Карабаху» придется играть в Лиге Европы на нейтральном поле.

Официальный сайт УЕФА сообщает, что исполнительный комитет Европейского союза футбольных ассоциаций принял решение не проводить матчи под эгидой УЕФА в Армении и Азербайджане из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

Вот, что сказано в пресс-релизе:

«УЕФА внимательно следил за развитием ситуации, возникшей в конце сентября, и ранее уже перенес на нейтральные поля матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА и два матча Лиги наций УЕФА. Европейский футбольный союз считает, что сегодняшние условия в этих странах не позволяют проводить матчи под эгидой УЕФА.

УЕФА обратится к Федерации футбола Армении и Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, в том числе к их клубам, с просьбой предоставить альтернативные стадионы для проведения номинально домашних матчей в турнирах УЕФА.

УЕФА продолжит отслеживать ситуацию. Сегодняшнее решение исполнительного комитета УЕФА не влияет на текущую подготовку к проведению матчей Евро-2020 в Баку следующим летом».

На групповой стадии Лиги Европы азербайджанский «Карабах» должен был принять в Баку израильский «Маккаби» из Тель-Авива, испанский «Вильярреал» и турецкий «Сивасспор».

В Лиге наций 14 ноября сборная Азербайджана должна была принять команды Черногории, а сборная Армении – принять 18 ноября команду Северной Македонии.

источник: UEFA (УЕФА)
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Россиянин Андрей Рублев выиграл турнир АТРГод Тедеско. Ровно год назад Доменико Тедеско дебютировал в российском футболеВ Роскосмосе обсудили ход разработки пилотируемого корабля "Орел" и ракет-носителей семейства "Ангара"Соболенко снялась топлесФото Насти Каменских в одних трусах озадачило подписчиковТолько смотреть: супруга Погребняка оголила грудь
Роман Широков дал показания по делу
Футболист Роман Широков, который в августе избил судью во время футбольного матча, наконец дал показания по своему делу.
Экономика футбола: «Зенит» – самый расточительный, ЦСКА самый стабильный, «Краснодар» – самый эффективный
«Плеймейкер24» дает в руки болельщикам уникальный инструмент – возможность заранее подсчитать, сколько примерно очков должно оказаться у клуба к концу сезона.
Татьяна Буланова: Весь стадион кричит «Мы ***** твою Таню!» — это было довольно прикольно
Татьяна Буланова, известная поп-певица и экс-жена Владислава Радимова, вспомнила в интервью Екатерине Гордеевой на ютьюб-канале «Медузы» о том, каким оскорблениям подвергалась со стороны болельщиков.
Экономика футбола: Роналду заболел — акции «Юве» рухнули
Акции итальянского клуба «Ювентус», за который играет Роналду, упали на этой новости сразу же на 6,4% - до €0,72 за бумагу.
Какие футбольные правила надо радикально менять. Мнение Арсена Венгера
Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" 70-летний француз Арсен Венгер предложил изменить некоторые футбольные правила.
Экономика футбола: Кто больше всех потратил на трансферы
Футбольные клубы Англии в летнее трансферное окно потратили на покупку игроков чуть более 1,25 миллиарда долларов, команды из России - 75,7 миллиона, сообщается в обзоре международного трансферного рынка, опубликованном на официальном сайте ФИФА.
Экономика футбола: АПЛ. Как УЕФА снова увеличивает разницу между бедными и богатыми
Кто из игроков РПЛ имеет наиболее высокий процент успешных передач?
Выделим наиболее интересные детали 10-го тура РПЛ.
Экономика футбола: Сколько «Барса» потеряла на коронавирусе?
«Барселона» опубликовала финансовый отчёт по итогам сезона-2020/21.
Конфликт Дзюбы и Семака. Что говорят об этом?
Большинство наблюдателей написало в своих соцсетях что-то в жанре "Дзюба напихал Семаку". Что на самом деле происходит у чемпионов?
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика