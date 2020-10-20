УЕФА ввел запрет на проведение матчей в Армении и Азербайджане

Официальный сайт УЕФА сообщает, что исполнительный комитет Европейского союза футбольных ассоциаций принял решение не проводить матчи под эгидой УЕФА в Армении и Азербайджане из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

Вот, что сказано в пресс-релизе:

«УЕФА внимательно следил за развитием ситуации, возникшей в конце сентября, и ранее уже перенес на нейтральные поля матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА и два матча Лиги наций УЕФА. Европейский футбольный союз считает, что сегодняшние условия в этих странах не позволяют проводить матчи под эгидой УЕФА.

УЕФА обратится к Федерации футбола Армении и Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, в том числе к их клубам, с просьбой предоставить альтернативные стадионы для проведения номинально домашних матчей в турнирах УЕФА.

УЕФА продолжит отслеживать ситуацию. Сегодняшнее решение исполнительного комитета УЕФА не влияет на текущую подготовку к проведению матчей Евро-2020 в Баку следующим летом».