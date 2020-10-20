УЕФА отменил юношеский чемпионат Европы

Европейский союз футбольных ассоциаций на своем официальном сайте объявил об отмене юношеского чемпионата Европы (U-19).

В марте отборочный этап был прерван накануне элит-раундов. Планировалось, что эти матчи будут сыгран в ноябре, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации в Европы было принято решение не проводить соревнования.

Соответственно не состоится и финальная часть юношеского ЧЕ в Северной Ирландии.

Турнир должен быть определить представителей Европы на молодежном чемпионате мира (U-20), который должен пройти в Индонезии с 20 мая по 12 июня следующего года. В этой ситуации пять европейских путевок достанутся командам с лучшим коэффициентом: сборным Англии, Франции, Италии, Нидерландов и Португалии.

Сборная России в элит-раунде должна была сыграть с командами Грузии, Шотландии и Франции.