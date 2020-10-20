«Челси» заявил на чемпионат Англии вратаря Чеха, который завершил карьеру в прошлом году

«Челси» заявил на участие в матчах чемпионата Англии 38-летнего Петра Чеха, который завершил карьеру в 2019 году.

Как сообщает официальный сайт лондонцев, Чех был включен в заявку в качестве «голкипера на экстренный случай».

Это предупредительный шаг в связи с беспрецедентными условиями, вызванными пандемией COVID-19. Петр занимает позицию игрока без контракта.

Чешский голкипер выступал за «Челси» с 2004 по 2015 годы, сыграв 494 матча во всех турнирах, а последние четыре сезона профессиональной карьеры провел в лондонском «Арсенале».