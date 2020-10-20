«Лацио» стартовал в Лиге чемпионов с победы над дортмундской «Боруссией»

В первом туре Лиги чемпионов римский «Лацио» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:1.

Нападающий хозяев Чиро Иммобиле открыл счет на шестой минуте, а на 23-й вратарь гостей Марвин Хитц стал автором автогола.

Дортмундцы «размочили» счет на 71-й минуте стараниями Эрлинга Холланда, однако на 76-й гол Жана-Даниэля Акпа-Акпро обезопасил победу римлян.

Ранее в группе F чемпион России «Зенит» уступил чемпиону Бельгии «Брюгге» с результатом 1:2 на своем поле.

Во втором туре 28 октября состоятся матчи «Боруссия» (Дортмунд) – «Зенит» и «Брюгге» – «Лацио».