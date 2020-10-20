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20 октября 23:56
автор: Виктор Шарафудинов

«Лацио» стартовал в Лиге чемпионов с победы над дортмундской «Боруссией»

Итальянский и немецкий клубы – соперники «Зенита» и «Брюгге» по группе F.

В первом туре Лиги чемпионов римский «Лацио» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:1.

Нападающий хозяев Чиро Иммобиле открыл счет на шестой минуте, а на 23-й вратарь гостей Марвин Хитц стал автором автогола.

Дортмундцы «размочили» счет на 71-й минуте стараниями Эрлинга Холланда, однако на 76-й гол Жана-Даниэля Акпа-Акпро обезопасил победу римлян.

Ранее в группе F чемпион России «Зенит» уступил чемпиону Бельгии «Брюгге» с результатом 1:2 на своем поле.

Во втором туре 28 октября состоятся матчи «Боруссия» (Дортмунд) – «Зенит» и «Брюгге» – «Лацио».

Лига чемпионов

1-й тур

Группа F

«Лацио» (Рим, Италия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – 3:1 (2:0)

Голы: Иммобиле, 6, Хитц, 23 (автогол), Акпа-Акпро, 76 – Холанд, 71.

источник: «Советский спорт»
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