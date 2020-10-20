«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «ПСЖ» благодаря голу Рэшфорда в концовке

В первом туре Лиги чемпионов финалист предыдущего розыгрыша «Пари Сен-Жермен» на своем поле уступил «Манчестер Юнайтед» с результатом 1:2.

Португальский полузащитник гостей Бруну Фернандеш открыл счет на 23-й минуте, а на 55-й парижане отыгрались, поскольку французский нападающий «Юнайтед» Антони Марсьяль направил мяч в свои ворота.

Победу манчестерской команде принес гол Маркуса Рэшфорда на 87-й минуте. Автором результативной передачи стал Поль Погба.

Во втором матче группы H немецкий «РБ Лейпциг» на своем поле обыграл «Истанбул Башакшехир» со счетом 2:0.

Оба мяча запил испанский легионер «красных быков» Анхелиньо на 16-й и 20-й минутах.