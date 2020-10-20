«Барселона» в меньшинстве разгромила «Ференцварош»

В первом туре Лиги чемпионов «Барселона» у себя дома разгромила «Ференцварош» с результатом 5:1.
У каталонцев отличились Лионель Месси (с пенальти на 27-й минуте), Ансу Фати (42), Филиппе Коутиньо (52), Педро Лопес (82) и Усман Дембеле (89).
Единственный гол венгерского чемпиона забил с пенальти на 70-й минуте украинский полузащитник Игорь Харатин.
Стоит отметить, что с 68-й минуты каталонцы играли вдесятером. Прямую красную карточку получил защитник Жерар Пике.
28 октября во втором туре сыграют «Ференцварош» – «Динамо» (Киев) и «Ювентус» – «Барселона».