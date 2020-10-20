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20 октября 23:59
автор: Виктор Шарафудинов

«Барселона» в меньшинстве разгромила «Ференцварош»

Команды выступают в группе G вместе с киевским «Динамо» и «Ювентусом».

В первом туре Лиги чемпионов «Барселона» у себя дома разгромила «Ференцварош» с результатом 5:1.

У каталонцев отличились Лионель Месси (с пенальти на 27-й минуте), Ансу Фати (42), Филиппе Коутиньо (52), Педро Лопес (82) и Усман Дембеле (89).

Единственный гол венгерского чемпиона забил с пенальти на 70-й минуте украинский полузащитник Игорь Харатин.

Стоит отметить, что с 68-й минуты каталонцы играли вдесятером. Прямую красную карточку получил защитник Жерар Пике.

28 октября во втором туре сыграют «Ференцварош» – «Динамо» (Киев) и «Ювентус» – «Барселона».

Лига чемпионов

1-й тур

Группа G

«Барселона» (Испания) – «Ференцварош» (Будапешт, Венгрия) – 5:1 (2:0)

Голы: Месси, 27 (с пенальти), Фати, 42, Коутиньо, 52, Педро Лопес, 82, Дембеле, 78 – Харатин, 70 (с пенальти).

Удаление: Пике (Б), 68.

источник: «Советский спорт»
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