Юран назначен новым главным тренером «СКА-Хабаровск»

Новым главным тренером «СКА-Хабаровск» назначен Сергей Юран.

Пресс-служба клуба сообщает, что соглашение с 51-летним специалистом рассчитано до конца сезона.

СЕРГЕЙ ЮРАН – НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «СКА-ХАБАРОВСК»



Новым главным тренером ФК «СКА-Хабаровск» стал известный российский наставник Сергей Юран. Контракт с 51-летним специалистом подписан до конца сезона.

Добро пожаловать в Хабаровск, Сергей Николаевич!https://t.co/pTijkvTQRP pic.twitter.com/rQH1uTCc8A — ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) October 20, 2020

Напомним, последним место работы Юрана были «Химки». Под его руководством команда в прошлом сезоне вышла в РПЛ и дошла до финала Кубка России, где уступила «Зениту» со счетом 0:1. Перед началом сезона-2020/21 специалист был уволен из-за разногласий с руководством клуба.