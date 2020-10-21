Артем Дзюба: Будем надеяться, что поражение от «Брюгге» мобилизует «Зенит»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал поражение от «Брюгге» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Заслуженно проиграли или нет, не нам решать. Если проиграли, значит, «Брюгге» заслужил. Но если взять в целом, скорее ничейная игра была. Это уровень Лиги чемпионов, где какая-то ошибка наказывается моментально. Наверное, «Брюгге» - это наш конкурент за 3-4 места, но мы будем в любом случае сражаться. Мы, россияне, любим сами себе придумать, первый блин комом, потом соберемся.

Будем надеяться, что это поражение нас мобилизует, деваться некуда. Я считаю, что, если что-то не получится и вылетать из группы, то вылетать красиво — играя в атаку, с азартом. Сами загнали себя в угол, надо выкарабкиваться», - цитирует форварда пресс-служба УЕФА.