Семак - после поражения от «Брюгге»: Защитники «Зенита» сыграли не так, как следовало

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».

«Никакой недооценки не было, «Брюгге» - хорошая команда. Нам сегодня не хватило реализации. Наши защитники сыграли не так, как следовало, и индивидуальные ошибки привели к пропущенным мячам.

Обидно терять дома очки в игре, в которой могло бы все по-другому сложиться. Надо готовиться к следующим матчам, делать максимум возможного, чтобы набирать очки», - цитирует Семака ТАСС.

Напомним, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на своем поле уступил «Брюгге» со счетом 1:2. Гости вырвали победу на 93-й минуте.

Во втором матче группы F «Лацио» дома оказался сильнее дортмундской «Боруссии» 3:1.