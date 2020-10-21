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21 октября 09:11
автор: Юрий Нечаев

Семак - после поражения от «Брюгге»: Защитники «Зенита» сыграли не так, как следовало

Во вторник стартовал групповой этап Лиги чемпионов-2020/21.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».

«Никакой недооценки не было, «Брюгге» - хорошая команда. Нам сегодня не хватило реализации. Наши защитники сыграли не так, как следовало, и индивидуальные ошибки привели к пропущенным мячам.

Обидно терять дома очки в игре, в которой могло бы все по-другому сложиться. Надо готовиться к следующим матчам, делать максимум возможного, чтобы набирать очки», - цитирует Семака ТАСС.

Напомним, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на своем поле уступил «Брюгге» со счетом 1:2. Гости вырвали победу на 93-й минуте.

Во втором матче группы F «Лацио» дома оказался сильнее дортмундской «Боруссии» 3:1.

В рамках второго тура 28 октября состоятся встречи «Боруссия» – «Зенит» и «Брюгге» – «Лацио».

источник: ТАСС
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