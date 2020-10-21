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21 октября 09:25
автор: Юрий Нечаев

Мурад Мусаев: Ничья против «Ренна» - хороший результат

«Краснодар» смог избежать поражения в первом матче в истории клуба на групповом этапе Лиги чемпионов.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился эмоциями после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ренна».

«С теми трудностями, с которыми мы столкнулись, ничья — хороший результат. Первый тайм был хорошего содержания, концовку немного отдали сопернику. Не смогли произвести те замены, которые могли бы. В целом, учитывая, что мы играли с четырьмя защитниками — два в атаке, два в обороне на флангах — результат приемлемый для дебютного матча. Ребята молодцы», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Ренном» 1:1. Первый мяч в истории клуба на групповой стадии Лиги чемпионов забил Рамирес. Эквадорский защитник сравнял счет на 59-й минуте матча.

Добавим, что Мусаев не летал во Францию из-за ангины.

В параллельном матче группы Е «Челси» и «Севилья» также разошлись миром 0:0. Во втором туре 28 октября состоятся матчи «Краснодар» – «Челси» и «Севилья» – «Ренн».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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