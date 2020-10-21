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21 октября 09:44
автор: Юрий Нечаев

Сафонов - о ничьей с «Ренном»: «Краснодар» выглядел достойно и мог выиграть

«Быки» смогли избежать поражения в первом матче в истории клуба на групповом этапе Лиги чемпионов.

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал итог матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ренна».

«Свою игру оценивать не буду. Очень рад, что мы заработали очко, игра была тяжелой. Мы выглядели достойно и могли даже выиграть.

Команда освоилась, многие в Лиге чемпионов играют в первый раз. Мы распробовали и нам понравилось, готовы дать бой «Челси», — сказал Сафонов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Ренном» 1:1. Первый мяч в истории клуба на групповой стадии Лиги чемпионов забил Рамирес. Эквадорский защитник сравнял счет на 59-й минуте матча.

Сафонов был признан лучшим игроком встречи. Вратарь несколько раз эффектно выручил свою команду.

В параллельном матче группы Е «Челси» и «Севилья» также разошлись миром 0:0. Во втором туре 28 октября состоятся матчи «Краснодар» – «Челси» и «Севилья» – «Ренн».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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