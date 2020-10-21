Оле-Гуннар Сульшер: Думаю, «МЮ» заслужил победу над «ПСЖ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер считает, что его команда заслуженно обыграла «ПСЖ».

«Мы выиграли у фантастической команды. Игроки были великолепны. Они были сосредоточены на работе и на том, чего мы хотели. Думаю, мы заслужили победу.

Мы знаем, что когда ты выходишь против такой команды, ты должен хорошо играть в защите. Знали, что де Хеа придется сделать несколько сейвов.

Скорее всего, чтобы выйти в плей-офф, нам понадобятся 10 очков. Следующая игра с «Лейпцигом» будет для нас очень важной», - цитирует норвежца официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «ПСЖ» со счетом 2:1. Победу англичанам принесли точные удары Бруну Фернандеша и Маркуса Рэшфорда.