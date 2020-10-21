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21 октября 10:33
автор: Юрий Нечаев

Главный тренер «Ренна»: Мы разочарованы ничьей с «Краснодаром»

Во вторник стартовал групповой этап Лиги чемпионов-2020/21.

Главный тренер «Ренна» Жюльен Стефан признался, что разочарован итогом матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара».

«Ничья — это обидный результат, если игроки сделали все для того, чтобы победить. Мы разочарованы. Мы доминировали, создавали моменты, но вынуждены довольствоваться лишь одним очком. Мы надеялись на большее, но возьмем то, что имеем, и продолжим работать», — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, «Ренн» и «Краснодар» сыграли вничью 1:1. На гол Серу Гирасси с пенальти российский клуб ответил точным ударом эквадорского защитника Рамиреса.

Для «быков» этот матч стал первым в истории клуба на групповой стадии Лиги чемпионов.

В параллельной встрече группы Е «Челси» и «Севилья» также разошлись миром 0:0. Во втором туре 28 октября состоятся матчи «Краснодар» – «Челси» и «Севилья» – «Ренн».

источник: UEFA (УЕФА)
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