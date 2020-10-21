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21 октября 11:04
автор: Юрий Нечаев

Симон Миньоле: «Брюгге» контролировал игру и имел преимущество над «Зенитом»

Во вторник стартовал групповой этап Лиги чемпионов-2020/21.

Голкипер «Брюгге» Симон Миньоле поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

Вратарь пропустил встречу, так как заразился коронавирусом.

«До игры у меня было хорошее предчувствие. Но по ходу матча пришлось понервничать. Команда контролировала игру и имела преимущество. Когда мы повели в счете, я надеялся, что парни удержат результат. Но все испортил досадный автогол. Следующие 20 минут заставили переживать. Но благодаря действиям вратаря Итана и хорошей организации игры мы сумели выстоять. А когда зарабатываешь три очка за счет гола в компенсированное время, то этот результат можно назвать более чем успешным», — цитирует вратаря официальный сайт клуба.

Напомним, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на своем поле уступил «Брюгге» со счетом 1:2. Гости вырвали победу на 93-й минуте.

Во втором матче группы F «Лацио» дома оказался сильнее дортмундской «Боруссии» 3:1.

В рамках второго тура 28 октября состоятся встречи «Боруссия» – «Зенит» и «Брюгге» – «Лацио».

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