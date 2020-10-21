Тухель - после поражения от «МЮ»: Я знал, что у «ПСЖ» сложная группа

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал поражение своей команды от «Манчестер Юнайтед» в первом туре группового турнира Лиги чемпионов (1:2).

«Я знал, что у нас сложная группа, мне не нужны были доказательства. Понятно, что мы можем улучшить свою игру и должны это сделать. Мы недовольны своим выступлением, но сейчас не время быть слишком критичным.

У нас были шансы, но мы не смогли контролировать их контратаки», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «ПСЖ» со счетом 2:1. Победу англичанам принесли точные удары Бруну Фернандеша и Маркуса Рэшфорда.

В параллельном матче группы H немецкий «РБ Лейпциг» на своем поле обыграл «Истанбул Башакшехир» со счетом 2:0.