Пике, тер Штеген, де Йонг и Лангле продлили контракты с «Барселоной»

«Барселона» объявила о подписании новых контрактов с несколькими футболистами.
33-летний защитник Жерар Пике продлил соглашение до июня 2024 года.
28-летний голкипер Марк-Андре тер Штеген подписал контракт до июня 2025 года.
До 30 июня 2026 года рассчитаны соглашения с 25-летним защитником Клеманом Лангле и 23-летним полузащитником Фрэнки де Йонгом.
🚨 LATEST NEWS!— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 20, 2020
4⃣ Renewals! ✍
✅ @3gerardpique
✅ @mterstegen1
✅ @clement_lenglet
✅ @DeJongFrenkie21
ℹ All the details! ▶️ https://t.co/4h8bwbhscO pic.twitter.com/94upzGMhTQ
Добавим, что вчера в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов каталонцы на своем поле разгромили «Ференцварош» 5:1.