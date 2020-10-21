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21 октября 12:04
автор: Юрий Нечаев

Пике, тер Штеген, де Йонг и Лангле продлили контракты с «Барселоной»

Каталонцы с победы начали выступление на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Барселона» объявила о подписании новых контрактов с несколькими футболистами.

33-летний защитник Жерар Пике продлил соглашение до июня 2024 года.

28-летний голкипер Марк-Андре тер Штеген подписал контракт до июня 2025 года.

До 30 июня 2026 года рассчитаны соглашения с 25-летним защитником Клеманом Лангле и 23-летним полузащитником Фрэнки де Йонгом.

Добавим, что вчера в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов каталонцы на своем поле разгромили «Ференцварош» 5:1.

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