«Текстильщик» дома минимально обыграл «Балтику», «Томь» в концовке встречи вырвала победу у «Енисея»

Сегодня состоялись два матча 21-го тура Футбольной национальной лиги.

«Текстильщик» на своем поле добился победы над «Балтикой» со счетом 1:0.

Единственный гол был забит в начале первого тайма – на 12-й минуте защитник хозяев Юрий Морозов откликнулся на передачу полузащитника Максима Сидоров и ударом голов точно пробил по воротам голкипера соперников Давида Волка.

Текстильщик с 25 очками расположился на 14-м месте в турнирной таблице. Калининградцы остались девятыми с 31 очком.

Следующий матч оба коллектива проведут на выезде – ивановский клуб встретится со «СКА-Хабаровском», а «Балтика» сыграет против «Волгаря».