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11 ноября 16:57

«Текстильщик» дома минимально обыграл «Балтику», «Томь» в концовке встречи вырвала победу у «Енисея»

Томский клуб одержал третью победу в ФНЛ в семи матчах под руководством Александра Кержакова.

Сегодня состоялись два матча 21-го тура Футбольной национальной лиги.

«Текстильщик» на своем поле добился победы над «Балтикой» со счетом 1:0.

Единственный гол был забит в начале первого тайма – на 12-й минуте защитник хозяев Юрий Морозов откликнулся на передачу полузащитника Максима Сидоров и ударом голов точно пробил по воротам голкипера соперников Давида Волка.

Текстильщик с 25 очками расположился на 14-м месте в турнирной таблице. Калининградцы остались девятыми с 31 очком.

Следующий матч оба коллектива проведут на выезде – ивановский клуб встретится со «СКА-Хабаровском», а «Балтика» сыграет против «Волгаря».

В параллельной встрече «Томь» в гостях обыграла «Енисей» (1:0) благодаря мячу хавбека Олега Шалаева, забитого на 82-й минуте.

Таким образом, подопечные Александра Кержакова набрали 14 очков и поднялись на 21-е место. Красноярцы идут на 11-й строчке (30 очков).

В следующем туре томичи на своем поле примут «Чертаново», а «Енисей» сыграет в гостях с брянским «Динамо».

ФНЛ
21-й тур

«Текстильщик» (Иваново) – «Балтика» (Калининград) – 1:0 (1:0)
Гол: Морозов, 12.

«Енисей» (Красноярск) – «Томь» (Томск) – 0:1 (0:0)
Гол: Шалаев, 82.

источник: «Советский спорт»
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