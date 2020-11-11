Дубль Сулейманова помог «Нижнему Новгороду» одержать волевую победу над «Чертаново»

«Нижний Новгород» добился тяжелой победы над «Чертаново» (3:2) в матче 21-го тура Футбольной национальной лиги.

В составе хозяев дублем отметился нападающий Тимур Сулейманов (5-я и 74-я минуты). Еще один гол на счету полузащитника Николая Калинского (42). Соперник ответил забитыми мячами хавбека Егора Рудковского (11) и форварда Юрия Завезена (34).

В данный момент, «Нижний Новгород» набрал 48 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. Московский клуб опустился на 20-е место (14 очков).

В параллельной встрече «Оренбург» на своем поле не смог обыграть аутсайдера лиги – «Иртыш». Игра завершилась нулевой ничьей.

Подопечные Марцела Лички с 44 очками поднялись на вторую строчку, обогнав «Крылья Советов». Омичи идут 19-ми (15 очков)