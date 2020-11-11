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11 ноября 17:55

Дубль Сулейманова помог «Нижнему Новгороду» одержать волевую победу над «Чертаново»

Нижегородский клуб укрепил свое лидерство в таблице ФНЛ.

«Нижний Новгород» добился тяжелой победы над «Чертаново» (3:2) в матче 21-го тура Футбольной национальной лиги.

В составе хозяев дублем отметился нападающий Тимур Сулейманов (5-я и 74-я минуты). Еще один гол на счету полузащитника Николая Калинского (42). Соперник ответил забитыми мячами хавбека Егора Рудковского (11) и форварда Юрия Завезена (34).

В данный момент, «Нижний Новгород» набрал 48 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. Московский клуб опустился на 20-е место (14 очков).

В параллельной встрече «Оренбург» на своем поле не смог обыграть аутсайдера лиги – «Иртыш». Игра завершилась нулевой ничьей.

Подопечные Марцела Лички с 44 очками поднялись на вторую строчку, обогнав «Крылья Советов». Омичи идут 19-ми (15 очков)

Следующие матчи «Нижний Новгород», Оренбург» и «Чертаново» проведут в гостях – нижегородцы сыграют с «Иртышем», оренбуржцы будут противостоять «Нефтехимику», а московский клуб встретится с «Томью». Все игры состоятся 15 ноября.

ФНЛ
21-й тур

«Нижний Новгород» – «Чертаново» (Москва) – 3:2 (2:2)
Гол: Сулейманов, 5, 74. Калинский, 42 – Рудковский, 11. Завезен, 34.

«Оренбург» – «Иртыш» (Омск) – 0:0 (0:0)

источник: «Советский спорт»
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