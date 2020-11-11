Хавьер Рибалта: Пригласить хорошего иностранца в Россию непросто

На конференции РФС «Селекция в современном футболе» спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал о том, что привлечь в чемпионат России качественных иностранных футболистов могут только клубы, выступающие в Лиге чемпионов.

«Пригласить хорошего иностранца в РПЛ непросто, – цитирует слова Рибалты «РИА Новости». –Многие потенциальные новички предпочтут играть в испанской или немецкой лигах. Но если вы выступаете в Лиге чемпионов, игрокам становится интереснее. Ведущим клубам России проще заполучить хорошего футболиста, но все равно это сложнее, чем раньше.

Из-за лимита в клубах РПЛ может быть только восемь иностранцев в составе. Обычно они уже есть, поэтому нет необходимости покупать 4-5 игроков в трансферное окно. Максимум троих. Но и это трудно, ведь тогда придется продавать троих иностранцев, а это непросто. Сейчас важно сфокусироваться на российском рынке и развивать академию. Трансферы из-за рубежа будут, но их будет уже не так много».

В нынешнем сезоне впервые в истории на групповой стадии Лиги чемпионов выступают сразу три российских клуба, но в трех первых турах «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» не одержали ни одной победы.