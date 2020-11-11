«Спартак» опроверг коронавирус у Айртона, игрок остался в Москве из-за простуды

Глава департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов опроверг информацию, что Айртон заразился коронавирусной инфекцией.

- У Айртона была простуда, поэтому наш медицинский штаб принял решение, что он должен остаться в расположении клуба. Игрок находится в Москве, 9 и 10 ноября футболист сдал два ПЦР-теста, оба дали отрицательный результат, - Фетисова ТАСС.

В нынешнем сезоне Айртон принял участие в 15 матчах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Добавим, что после 14 туров «Спартак» набрал 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице