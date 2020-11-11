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11 ноября 18:39

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с возвращением Роналду

35-летний португалец выступал за английский клуб с 2003-го по 2009 год.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может вновь оказаться в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист ESPN Кристиан Мартин на своей странице в Twitter.

По информации источника, руководство «красных дьяволов» контактировало с представителями 35-летнего португальца по поводу его возможного возвращения в английскую команду в следующем сезоне. Сам игрок также заинтересован в данной сделке.

Напомним, что форвард выступал за «манкунианцев» в период с 2003-го по 2009 год. В общей сложности он провел 292 матча, забил 118 голов и отдал 69 ассистов. Вместе с клубом он стал трехкратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов.

Роналду присоединился к «Ювентусу» в июле 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету пять проведенных встреч, в которых он отличился шесть забитыми мячами и одной результативной передачей. Его контракт истекает летом 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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