«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с возвращением Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может вновь оказаться в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист ESPN Кристиан Мартин на своей странице в Twitter.
По информации источника, руководство «красных дьяволов» контактировало с представителями 35-летнего португальца по поводу его возможного возвращения в английскую команду в следующем сезоне. Сам игрок также заинтересован в данной сделке.
Напомним, что форвард выступал за «манкунианцев» в период с 2003-го по 2009 год. В общей сложности он провел 292 матча, забил 118 голов и отдал 69 ассистов. Вместе с клубом он стал трехкратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов.
Роналду присоединился к «Ювентусу» в июле 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету пять проведенных встреч, в которых он отличился шесть забитыми мячами и одной результативной передачей. Его контракт истекает летом 2022-го.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.
ULTIMO MOMENTO: nuestras fuentes en Manchester y en Oporto nos confirman que Manchester United tentó a Cristiano Ronaldo con un regreso al club para la próxima temporada. El portugués lo analiza. Juventus lo negociaria si él lo pide. pic.twitter.com/NDTVkAYCcF— Christian Martin (@askomartin) November 10, 2020