Эндрю Робертсон: Мне было четыре года, когда Шотландия в последний раз участвовала в Евро

Капитан сборной Шотландии Энди Робертсон поделился ожиданиями от предстоящего финального матча плей-офф с Сербией за выход на Евро-2020.

- Мы отчаянно нуждаемся в завтрашней победе. Мы хотим этого и чувствуем, насколько этого хочет наша нация. Безусловно, давление есть, но мы должны использовать его в своих интересах.

Мне было четыре года, когда Шотландия в последний раз участвовала в финальном турнире, и все мое поколение упустило это. Это определенно дает нам дополнительный стимул вызвать улыбку на лицах пяти миллионов человек, оставшихся дома.

Сербия - отличная команда. Вероятно, в завтрашнем матче они буду фаворитами, но иногда это может сыграть нам на руку. Раньше мы были аутсайдерами, но добивались хороших результатов, - приводит слова Робертсона BBC.

Встреча за выход в финальную часть между сборными Сербии и Шотландии состоится в ближайший четверг, 12 ноября, в Белграде на стадионе «Райко Митич».