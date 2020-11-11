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11 ноября 19:10

Эндрю Робертсон: Мне было четыре года, когда Шотландия в последний раз участвовала в Евро

Последний раз сборная Шотландии попадала в финальную часть чемпионата Европы в 1996 году.

Капитан сборной Шотландии Энди Робертсон поделился ожиданиями от предстоящего финального матча плей-офф с Сербией за выход на Евро-2020.

- Мы отчаянно нуждаемся в завтрашней победе. Мы хотим этого и чувствуем, насколько этого хочет наша нация. Безусловно, давление есть, но мы должны использовать его в своих интересах.

Мне было четыре года, когда Шотландия в последний раз участвовала в финальном турнире, и все мое поколение упустило это. Это определенно дает нам дополнительный стимул вызвать улыбку на лицах пяти миллионов человек, оставшихся дома.

Сербия - отличная команда. Вероятно, в завтрашнем матче они буду фаворитами, но иногда это может сыграть нам на руку. Раньше мы были аутсайдерами, но добивались хороших результатов, - приводит слова Робертсона BBC.

Встреча за выход в финальную часть между сборными Сербии и Шотландии состоится в ближайший четверг, 12 ноября, в Белграде на стадионе «Райко Митич».

Напомним, что первоначально чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Однако из-за пандемии COVID-19 было принято решение о его переносе на 2021 год.

источник: BBC
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