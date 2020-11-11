Главный тренер сборной Швеции Андерссон заболел коронавирусом

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон сдал положительный тест на Covid-19, сообщает пресс-служба Федерации футбола Швеции.

По информации источника, 58-летний специалист находился на домашнем карантине в связи с выявлением коронавируса у одного из членов его семьи. Вчерашнее тестирование показало, что Андерссон также был заражен.

Отмечается, что в данный момент наставник чувствует себя хорошо, но не сможет помочь сборной в ближайших матчах.

Напомним, что 11 ноября национальная команда Швеции проведет товарищескую встречу с Данией, а затем сыграет в Лиге наций с Хорватией (14 ноября) и Францией (17 ноября).