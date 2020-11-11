«Ницца» закрыла тренировочную базу из-за 12 случаев заражения коронавирусом

Футбольный клуб «Ницца» на своем официальном сайте объявил о вспышке коронавируса в команде.

Положительные тесты на COVID-19 сдали более 12 человек. В их числе футболисты и члены тренерского штаба.

В этой ситуации клуб вынужден был приостановить работу тренировочного центра и академии. База будет закрыта как минимум до начала следующей недели.

После десяти туров чемпионата Франции «Ницца» занимает восьмое место, набрав 17 очков. Следующий матч команда Патрика Виейра должна провести 21 ноября в гостях у «Марселя».