Вся команда «Хоффенхайма» ушла на карантин из-за вспышки коронавируса

Официальный сайт «Хоффенхайма» сообщил о том, что вся команда ушла на карантин из-за вспышки коронавируса.

Во вторник 10 ноября стало известно о том, что израильтянин Мунас Даббур и датчанин Роберт Сков сдали положительные тесты на COVID-19, находясь в своих национальных командах.

Сегодня остальные игроки «Хоффенхайма» прошли тестирование. Инфекцию обнаружили у футболистов Исхака Бельфодиля и Себастьяна Руди, а также у одного из тренеров.

После этого была отменена тренировка, и руководство клуба немецкой бундеслиги объявило о введении карантина для всей команды.

В октября коронавирусом переболели хорватский нападающий «Хоффенхайма» Андрей Крамарич и защитник сборной Ганы Касим Адамс. Чех Павел Кадержабек был отправлен на карантин после того, как COVID-19 обнаружили у членов его семьи.

«Хоффенхайм» занимает 13-е место после семи туров, набрав семь очков. 21 ноября команда Себастьяна Хенесса должна провести домашний матч против «Штутгарта».