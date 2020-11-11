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11 ноября 23:58
автор: Виктор Шарафудинов

Вся команда «Хоффенхайма» ушла на карантин из-за вспышки коронавируса

11 ноября инфекцию обнаружили у футболистов Себастьяна Руди, Исхака Бельфодиля и одного из тренеров.

Официальный сайт «Хоффенхайма» сообщил о том, что вся команда ушла на карантин из-за вспышки коронавируса.

Во вторник 10 ноября стало известно о том, что израильтянин Мунас Даббур и датчанин Роберт Сков сдали положительные тесты на COVID-19, находясь в своих национальных командах.
Сегодня остальные игроки «Хоффенхайма» прошли тестирование. Инфекцию обнаружили у футболистов Исхака Бельфодиля и Себастьяна Руди, а также у одного из тренеров.
После этого была отменена тренировка, и руководство клуба немецкой бундеслиги объявило о введении карантина для всей команды.

В октября коронавирусом переболели хорватский нападающий «Хоффенхайма» Андрей Крамарич и защитник сборной Ганы Касим Адамс. Чех Павел Кадержабек был отправлен на карантин после того, как COVID-19 обнаружили у членов его семьи.

«Хоффенхайм» занимает 13-е место после семи туров, набрав семь очков. 21 ноября команда Себастьяна Хенесса должна провести домашний матч против «Штутгарта».

источник: ФК «Хоффенхайм»
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