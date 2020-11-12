Французы в Сен-Дени уступили сборной Финляндии, потерев первое поражение за 17 месяцев

Чемпион мира сборная Франции в товарищеском матче уступила на своем поле команде Финляндии с результатом 0:2.
Оба гола финны забили в первом тайме. На 28-й минуте счет открыл нападающий английского «Брентфорда» Маркус Форсс. На 31-й мяч в ворота голкипера «Марселя» Стива Манданда направил полузащитник кипрского «Пафоса» Онни Валакари.
Игра состоялась в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс».
Предыдущее поражение команда Дидье Дешама потерпела поражение 8 июня прошлого года, уступив в Конье сборной Турции со счетом 0:2 в отборочном турнире Евро-2020.
Беспроигрышная серия французов длилась 14 матчей, включив в себя 12 побед и две ничьи.