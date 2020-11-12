Лионель Скалони: У Месси был дискомфорт в голеностопе, но он готов сыграть против Парагвая

Главный тренер национальной команды Аргентины Лионель Скалони рассказал о состоянии здоровья капитана бело-голубых Лионеля Месси накануне отборочного матча ЧМ-2022 против сборной Парагвая.

«Лео нормально с нами тренировался, – цитирует пресс-конференцию Скалони Goal.com. – У него был дискомфорт в голеностопном суставе, но это не должно помещать ему принять участие в матче. Для нас он здоров. Посмотрим изменится ли что-нибудь завтра, но в принципе он готов играть».

Матч Аргентина – Парагвай пройдет в ночь с 12 на 13 ноября по московскому времени. В двух первых турах аргентинцы одержали победы над Эквадором и Боливией.

Парагвайцы сыграли вничью с командой Перу и обыграли Венесуэлу.