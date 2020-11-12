Защитник «Манчестер Сити» Аке получил травму в матче за сборную Нидерландов

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Нидерландов Натан Аке получил травму на пятой минуте встречи с испанцами.

В среду стало известно, что центральный защитник «Ливерпуля» Джо Гомес получил травму во время сборов национальной сборной Англии.

Напомним, что перед перерывом на матчи сборных главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола вместе с коллегами из «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» призывал руководство АПЛ изменить расписание и вернуться к возможности проводить пять замен за матч.

В минувший вторник генеральный директор английской премьер-лиги Ричард Мастерс заявил, что в английском чемпионате количество возможных в матче замен увеличено не будет.