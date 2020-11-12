«Сельта» готова заплатить Манджукичу пять миллионов евро за сезон

Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич близок к подписанию контракта с «Сельтой».

По информации Mundo Deportivo, «Сельта» готова заплатить за этот сезон пять миллионов евро Манджукичу, который таким образом вернется в Ла Лигу, где ранее играл в составе «Атлетико».

Напомним, что Манджукич стал свободным агентом 5 июля этого года после того, как расторг контракт с «Аль-Духаиль» – в составе катарского клуба он забил один гол в семи матчах. Ранее 34-летний нападающий выступал за «Баварию», «Атлетико» и «Ювентус».