Ахмед Муса: Надеюсь вернуться в Европу как можно скорее

Нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса заявил о том, что он намерен продолжить карьеру в Европе.

«Скоро я сообщу о том, за какой клуб буду выступать дальше. Это произойдет после того, как все необходимые детали будут улажены. Надеюсь вернуться в Европу как можно быстрее», – цитирует слова 28-летнего Мусы Brila.net

Первым европейским клубом Ахмеда был голландский «Венло», откуда он в январе 2012 перешел года в ЦСКА. В 2016-м армейцы продали нигерийца в «Лестер» за 19,5 миллионов евро. В первой половине 2018 года он вновь выступал за московский клуб на правах аренды, а затем перешел в «Аль-Наср».

Всего Муса сыграл за ЦСКА 184 матча, забив 61 гол и сделав 33 результативные передачи. В составе «Аль-Насра» на его счету 11 голов и 14 ассистов в 57 играх.