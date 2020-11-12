«Барселона» не достигла соглашения с игроками о сокращении зарплат

Официальный сайт «Барселоны» опубликовал пресс-релиз по поводу экономической ситуации в футбольном клубе.

Переговоры с игроками о снижении зарплат были приостановлены, поскольку стороны не смогли достичь соглашения. Установлен крайний срок принятия решения – 23 ноября.

Вот, что сказано в заявлении «Барселоны»:

«Сегодня, 11 ноября, после нескольких дней напряженных встреч, стороны завершили переговоры и консультации, так и не достигнув соглашения. Правление клуба должно принять несколько решений для того, чтобы выйти из серьезной финансовой ситуации, вызванной последствиями пандемии COVID-19, которая привела к сокращению доходов более чем на 300 миллионов евро в сезоне-2020/21. Клубу нужно сократить зарплаты на 191 миллион евро.

Переговоры показали искреннюю и твердую волю к пониманию сторон. Многие трудности, которые казались непреодолимыми несколько дней назад, были преодолены. Стороны договорились отложить крайний срок завершения переговоров до 23 ноября, чтобы понять, могут ли быть приняты выдвинутые предложения.