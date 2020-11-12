ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
12 ноября 01:59

«Барселона» не достигла соглашения с игроками о сокращении зарплат

Окончательное решение должно быть принято 23 ноября.

Официальный сайт «Барселоны» опубликовал пресс-релиз по поводу экономической ситуации в футбольном клубе.

Переговоры с игроками о снижении зарплат были приостановлены, поскольку стороны не смогли достичь соглашения. Установлен крайний срок принятия решения – 23 ноября.

Вот, что сказано в заявлении «Барселоны»:

«Сегодня, 11 ноября, после нескольких дней напряженных встреч, стороны завершили переговоры и консультации, так и не достигнув соглашения. Правление клуба должно принять несколько решений для того, чтобы выйти из серьезной финансовой ситуации, вызванной последствиями пандемии COVID-19, которая привела к сокращению доходов более чем на 300 миллионов евро в сезоне-2020/21. Клубу нужно сократить зарплаты на 191 миллион евро.

Переговоры показали искреннюю и твердую волю к пониманию сторон. Многие трудности, которые казались непреодолимыми несколько дней назад, были преодолены. Стороны договорились отложить крайний срок завершения переговоров до 23 ноября, чтобы понять, могут ли быть приняты выдвинутые предложения.

Клуб благодарит футболистов и других сотрудников за понимание ситуации. Надеемся, что время, данное на раздумье, принесет свои плоды».

В семи стартовых матчах чемпионата Испании «Барселона» набрала 11 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

источник: ФК «Барселона»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Определились пары 1/8 финала Кубка России по футболуГончаренко назвала вращения Косторной неувереннымиМатч между "Локомотивом" и "Йокеритом" перенесен
Способна ли Россия выиграть у Молдавии хотя бы в два мяча?
В четверг в Кишиневе команда Станислава Черчесова проведёт товарищескую встречу перед двумя решающими матчами Лиги наций.
Острая ставка: поквитается ли Испания с Голландией? Да – 2,50!
Главной афишей предстоящих товарищеских матчей станет противостояние Нидерландов с Испанией.
Это она опубликовала интимное видео Дзюбы
Блогеру Наталье Веретенниковой теперь открыто угрожают.
Депутат: Лично помогу Дзюбе в его деле
Речь идет об истории с видеороликом.
Боец и актер Олег Тактаров: Все порицающие Дзюбу подлежат уничтожению
Олег Тактаров выложил в инстаграме видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу.
Сандро Шварц: Играем в большинстве — и сразу раскелеиваемся
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц — о разгроме «Локомотива», который неожиданно для многих учинили бело-голубые (5:1).
Острая ставка: сможет ли «Спартак» пропустить от ЦСКА менее четырёх шайб? Нет – 2,38!
Наиболее любопытным противостоянием очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ станет столичное дерби. Армейцы подходят к матчу с соседями в ранге безоговорочных фаворитов и должны подтвердить статус самой результативной команды Западной конференции.
Артем Дзюба: Благодарю судьбу за жестокие уроки
Артем Дзюба выложил видео в интернете (нет-нет, не то, о чем вы подумали).
Участники еврокубков провалятся в Европе и РПЛ? Такого жесткого календаря у них еще не было
Если вам кажется, что «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА уже выглядят измотанными, подождите еще немного. Дальше будет только хуже.
Управляй игрой. Что тренеры делают в перерыве и можно ли на этом заработать?
ЦСКА и «Спартак» ворвались в тройку лидеров РПЛ. И как показывают наши подсчеты, во многом это произошло за счет грамотной работы тренерских штабов в перерыве.
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика