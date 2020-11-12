Евгений Ловчев: У меня нет сомнений в том, что «Зенит» вновь станет чемпионом РПЛ

Отметим, что после 14 туров РПЛ сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице, набрав 30 очков. От идущего первым ЦСКА подопечных Сергея Семака отделяет одно очко.

– У меня нет сомнений в том, что в этом сезоне «Зенит» вновь станет чемпионом. Я перед сезоном сказал, что питерцы сами для себя являются единственным соперником в РПЛ, пока это команда и показывает. Сказывается и отсутствие связки Азмун – Дзюба, болеет Малком. Сейчас будет перерыв и все встанет на свои места, когда вернутся все игроки в строй, – цитирует Ловчева «РИА Новости».

21 ноября «Зенит» сыграет в гостях против «Ахмата». Начало встречи – в 16:30 мск.