Сергей Собянин: Мы разрешим проведение матчей при заполнении трибун не более чем на 25%

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что футбольные и хоккейные матчи в ближайшее время будут проходить в столице с заполнением трибун не более чем на четверть от вместимости арен.

«Требования единые к проведению всех мероприятий, – рассказал Собянин в интервью для телеканала «Россия 24». – Вопрос, что далеко не все спортивные заведения, спортивные учреждения, организации, спортивные здания, сооружения могут соответствовать этим требованиям – это первое. И второе, мы, конечно, смотрим на значимость этих мероприятий. Если там какой-то футбольный матч или хоккейный матч транслируется по телевидению, его видит вся страна, должна быть создана какая-то атмосфера праздника, ну да, такие мероприятия, скорее всего, мы разрешим, но при соблюдении требований и заполнении трибун не более 25%.

Мы этот список и заявки от организаций проанализируем и примем решения сроком на ближайшие 1,5 месяца как минимум, для того чтобы организаторы знали, на какие соревнования можно зрителей приглашать, а на какие – нет. Сейчас такая работа департаментом спорта и региональным Роспотребнадзором проводится».

Ранее сообщалось, что допустимое количество зрителей на играх в Москве будет определяться перед каждым туром. Это касается матчей РПЛ, КХЛ и других лиг.