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12 ноября 14:29

Евгений Ловчев: «Спартак» мучается в каждой игре

После 14 туров красно-белые занимают третье место в РПЛ, отставая на три очка от ЦСКА и на два от «Зенита».

Чемпион СССР 1969 года в составе московского «Спартака» Евгений Ловчев объяснил, почему он считает «Зенит» главным фаворитом на победу в чемпионате России.

«Спартак» мучается в каждой игре, – отметил Ловчев в интервью для «РИА Новости». – Да, есть характер. Вокруг достаточно средних футболистов выстроена однобокая игра тренером Доменико Тедеско. Игра от обороны с переходом в быструю атаку. И Соболев, и Понсе, и Ларссон – это старательные, но достаточно средние игроки. Они кипят на футбольном поле, но по классу они не Малком, не Азмун и не Дзюба. «Спартак» мучается, он все время вырывает победу. И как только не вырывает, мы видим потерю очков. Но я уверен, что «Спартак» соберется и даст бой «Зениту» в выездной встрече в декабре.

У ЦСКА нет такого подбора футболистов, какой есть сегодня у «Зенита». Достаточно выпасть из игры одному футболисту, Николе Влашичу, и у ЦСКА начнутся проблемы. Не скажу, что без Влашича сразу повалится ЦСКА, нет, команда старательная у ЦСКА. Но по классу они уступают «Зениту».

источник: «РИА Новости»
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