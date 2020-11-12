Сергей Кирьяков: Нашим футболистам непривычно выходить на поле по два раза в неделю

Бывший тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков считает, что российским футболистам очень трудно проводить по два матча в неделю.

Вот, что отметил Кирьяков в интервью для RT:

«Уже сейчас видно, что российские футболисты, особенно те, которые выступают в Лиге чемпионов, «наелись». Сколько бы мы ни говорили, что нужно играть на всех фронтах, нашим непривычно выходить на поле по два раза в неделю».

Сегодня 12 ноября сборная России проведет товарищеский матч в гостях у команды Молдавии. 15 и 18 ноября команда Станислава Черчесова сыграет с Турцией и Сербией в Лиге наций.