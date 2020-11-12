Деян Ловрен: Кроос прав. Матчей слишком много, а игроков и тренеров никто не слушает

Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен отметил, что футболисты в нынешнем году проводят слишком много матчей в отсутствие полноценной предсезонной подготовки.

«Люди удивляются, откуда так много травм, – написал Ловрен в твиттере. – Все просто. Матчей слишком много, восстанавливаться невозможно, и вообще весь этот год странный из-за коронавируса. Ни полноценного отдыха (отпуск у меня был восемь дней), ни полноценной предсезонной подготовки, а после этого сумасшедшее расписание!

Кроос прав, и многие тренеры неоднократно говорили то же самое, вот только их никто не слушает. Те, кто составляет расписание матчей, должны подумать на эту тему».