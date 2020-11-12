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12 ноября 15:16

Деян Ловрен: Кроос прав. Матчей слишком много, а игроков и тренеров никто не слушает

Ранее полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос заявил о том, что футболисты отказались бы играть в Лиге наций, если бы у них была такая возможность.

Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен отметил, что футболисты в нынешнем году проводят слишком много матчей в отсутствие полноценной предсезонной подготовки.

«Люди удивляются, откуда так много травм, – написал Ловрен в твиттере. – Все просто. Матчей слишком много, восстанавливаться невозможно, и вообще весь этот год странный из-за коронавируса. Ни полноценного отдыха (отпуск у меня был восемь дней), ни полноценной предсезонной подготовки, а после этого сумасшедшее расписание!

Кроос прав, и многие тренеры неоднократно говорили то же самое, вот только их никто не слушает. Те, кто составляет расписание матчей, должны подумать на эту тему».

Сборная Хорватии, за которую выступает Ловрен с 11 по 17 ноября, проведет три матча. Вчера хорваты сыграли вничью 3:3 в гостях у команды Турции в товарищеском матче. 14 и 17 ноября им предстоят встречи против Швеции и Португалии в Лиге наций.

источник: «Советский спорт»
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