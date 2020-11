Деян Ловрен: Кроос прав. Матчей слишком много, а игроков и тренеров никто не слушает

Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен отметил, что футболисты в нынешнем году проводят слишком много матчей в отсутствие полноценной предсезонной подготовки.

«Люди удивляются, откуда так много травм, – написал Ловрен в твиттере. – Все просто. Матчей слишком много, восстанавливаться невозможно, и вообще весь этот год странный из-за коронавируса. Ни полноценного отдыха (отпуск у меня был восемь дней), ни полноценной предсезонной подготовки, а после этого сумасшедшее расписание!

Кроос прав, и многие тренеры неоднократно говорили то же самое, вот только их никто не слушает. Те, кто составляет расписание матчей, должны подумать на эту тему».

People wondering why there is so many injuries, it’s simple.

Too many games, impossible to recover, when you know that this year is a weird one(Covid). No proper time off, (personally I had only 8 days off) no proper pre-season and than the crazy schedule!!