Новиков может возглавить тираспольский «Шериф»

Портал Moldfootball сообщает, что в списке возможных кандидатов на пост главного тренера чемпиона Молдавии тираспольского «Шерифа» Кирил Новиков, ранее работавший в московском «Динамо».

Помимо Новикова «Шериф» рассматривает кандидатуры украинца Юрия Вернидубла, белоруса Леонида Кучука и английского тренера Нестора Эль Маэстро.

Новиков работал с «Динамо» с октября прошлого года после отставки Дмитрия Хохлова. Бело-голубые финишировали на шестом месте в чемпионате России, но в сентябре московская команда во втором квалификационном раунде Лиги Европы проиграла тбилисскому «Локомотиву».

28 сентября Новиков был уволен после поражения от «Химок» в РПЛ.

Ранее с «Шерифом» работал хорватский тренер Зоран Зекич. После 17 матчей тираспольская команда лидирует в чемпионате Молдавии, на четыре очка опережая «Петрокуб», который провел на одну игру меньше.