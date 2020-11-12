Защитник «Ливерпуля» Гомес пропустит большую часть сезона после операции на колене

Официальный сайт «Ливерпуля» сообщил, что 23-летний защитник Джо Гомес в Лондоне успешно перенес операцию по восстановлению сухожилия левого колена.

Далее Гомесу предстоит долгий период реабилитации под руководством врачей «Ливерпуля». Когда именно Джо сможет вернуться на поле, пока неизвестно. В сообщении пресс-службы клуба сказано, что ему, скорее всего, придется пропустить значительную часть нынешнего сезона.

До травмы защитник успел сыграть семь матчей в текущем чемпионате Англии, а также провел три встречи в Лиге чемпионов, отметившись одной результативной передачей.