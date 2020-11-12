В Москве прошла проплаченная акция в поддержку Дзюбы

В центре Москвы прошла проплаченная акция в поддержку нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы, который оказался в центре громкого скандала после того, как интимное видео с его участие было опубликовано в интернете.

Женщины, собравшиеся у Большого театра, подняли растяжки с такими надписями «#нестыдно» и «#ямыдзюба» и «#вседелаютэто».

Как выяснилось, девушки поддерживали Дзюбу не бесплатно. Журналист Алексей Андронов в своем телеграм-канале опубликовал скрин из ВКонтакте. Авторы объявления предлагали девушкам старше 18 лет подзаработать на поддержке форварда «Зенита», обещая заплатить по тысяче рублей за участие в акции.