Черчесов – Губерниеву: Вы так часто спрашиваете про Сафонова, будто это ваш внебрачный сын

Ведущий телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев попытался выяснить, почему главный тренер сборной России Станислав Черчесов не включил Матвея Сафонова в стартовый состав на матч с Молдавией.

– Вы так часто спрашиваете про Сафонова, будто это ваш внебрачный сын, – ответил Черчесов на вопрос Губерниева.

– Если Сафонов – мой внебрачный сын, тогда Далер Кузяев внебрачный сын Черчесова, – сказал Губерниев.

Добавим, что 15 ноября россияне сыграют с командой Турции в рамках группового этапа Лиги наций, а через три дня встретятся на выезде с коллективом из Сербии.