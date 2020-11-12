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12 ноября 22:42

Игорь Дивеев: Давайте не будем недооценивать Молдавию

Сборная России продлила серию без побед до четырех матчей.

Защитник сборной России Игорь Дивеев подвел итоги товарищеского матча против команды Молдавии (0:0).

- Разберем игру и будем готовиться к Турции. Я думаю, что все команды сильные. Давайте не будем недооценивать Молдавию. Просто нужно было реализовать свои моменты, - рассказал Дивеев в эфире «Матч Премьер».

Добавим, что 15 ноября подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Турции в рамках группового этапа Лиги наций, а через три дня встретятся на выезде со сборной Сербии.

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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