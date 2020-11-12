«Поле вносило свои корректировки». Джикия – о матче с Молдавией

Капитан и защитник сборной России Георгий Джикия поделился эмоциями после товарищеского матча с командой Молдавии (0:0).

«В завершении у нас не получалось, поэтому мы не забили гол. Были хорошие подходы и удары, но, наверное, поле вносило свои корректировки. Из-за этого не получилось качественно использовать свои моменты. До игры настрой был на победу», – заявил футболист в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что 15 ноября россияне сыграют с командой Турции в рамках группового этапа Лиги наций, а через три дня встретятся на выезде с коллективом из Сербии.