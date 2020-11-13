Карло Анчелоттти: Хамес редко играл в «Реале». Сейчас он в правильном месте

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти высказался о подписании полузащитника Хамеса Родригеса.

«В «Реале» он редко выходил на поле. Сейчас Хамес в правильном месте. Он знает меня, а я знаю его. К тому же, у «Эвертона» серьезные планы. Это амбициозный проект. Думаю, он оказался в хорошем клубе. Здесь у него будет возможность проявить себя.

Хамес прекрасно видит поле, отдает точные передачи, не теряет мяч. Он не играет в сложный футбол», – цитирует Анчелотти Goal.

В текущем сезоне колумбиец отыграл в составе «ирисок» восемь матчей, забил три гола и отдал четыре голевых паса.