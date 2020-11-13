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13 ноября 00:39

Николай Писарев – о матче сборных России и Молдавии: Неожиданный результат

Бывший главный тренер молодежной сборной России прокомментировал ничью в товарищеском матче сборных России и Молдавии (0:0).

- Неожиданный результат, но у нас был единственный матч, где тренерский штаб мог посмотреть большую группу новичков, которые раньше выступали за молодежную команду. Адаптация новичков обязательно должна быть. Мы не так много создавали моментов, чтобы забить такой сборной Молдавии. Быстрый гол мог изменить ход противостояния, - рассказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что 15 ноября подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Турции в рамках группового этапа Лиги наций, а через три дня встретятся на выезде со сборной Сербии.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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