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13 ноября 00:42
автор: Артур Гичунцев

Венгрия вырвала победу у Исландии и пробилась на Евро-2020

Команда забила два мяча в самой концовке встречи.

Сборная Венгрии нанесла поражение команде Исландии в решающем матче за путевку на чемпионат Европы – 2:1.

Счет в матче был открыт на 11-й минуте. Автором гола стал Гильфи Сигурдссон. Венгры сравняли счет благодаря точному удару Лоика Него, а в компенсированное время отличился Доминик Собослаи.

Добавим, что ранее в стыковом матче за путевку на Евро Северная Македония обыграла Грузию (1:0).

Евро-2020

Стыковые матчи

Венгрия – Исландия – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – 11 Сигурдссон, 1:1 – 88 Него, 2:1 – 90 Собослаи.

Венгрия: Гулачи, Орбан, Салаи, Фиола (Ловренчич, 61), Ботка, Кальмар (Шигер, 61), Собослаи, Шаллаи, Надь (Него, 84), Холендер (Николич, 72), Салаи (Кеньвеш, 84).

Исландия: Халльдоурссон, Арнасон, Сигурдссон, Магнуссон, Паульссон, Гуннарссон (Скуласон, 83), Сигурйонссон (Ингасон, 87), Гудмундссон (Бедварссон, 73), Сигурдссон, Бьярнасон, Финнбогасон (Гудмундссон, 73).

Предупреждения: Сигурдссон (5), Салаи (63), Ингасон (90).

Грузия – Северная Македония 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 56 Пандев.

Грузия: Лория, Двали (Давиташвили, 90), Какабадзе, Кверквелия, Кашия (Джигаури, 88), Канкава, Квеквескири, Окриашвили, Гвилия (Папунашвили, 80), Казаишвили (Хочолава, 90), Качарава (Лобжанидзе, 81).

Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Велкоски, Бейтулаи, Ристовски (Зайков, 89), Николов (Костадинов, 84), Адеми (Спировски, 67), Элмаз, Алиоски, Несторовски (Тричковски, 89), Пандев.

Предупреждения: Николов (62), Кашия (75), Окриашвили (78), Несторовски (82), Костадинов (90).

источник: «Советский спорт»
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