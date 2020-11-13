Венгрия вырвала победу у Исландии и пробилась на Евро-2020

Сборная Венгрии нанесла поражение команде Исландии в решающем матче за путевку на чемпионат Европы – 2:1.

Счет в матче был открыт на 11-й минуте. Автором гола стал Гильфи Сигурдссон. Венгры сравняли счет благодаря точному удару Лоика Него, а в компенсированное время отличился Доминик Собослаи.

Добавим, что ранее в стыковом матче за путевку на Евро Северная Македония обыграла Грузию (1:0).

Евро-2020

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