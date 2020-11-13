Словакия обыграла Северную Ирландию и вышла в финальную часть Евро-2020

Футболисты сборной Словакии в дополнительное время переиграли в гостях команду Северной Ирландии в финальном матче за выход на Евро-2020.

Встреча прошла в Белфасте на стадионе «Уиндзор Парк» и завершилась со счетом 2:1. В основное время матча в составе гостей точным ударом отметился полузащитник Юрай Куцка (17-я минута), еще один гол в этой встрече на свой счет записал защитник словацкой сборной Милан Шкриньяр (87), срезавший мяч в собственные ворота.

В дополнительное время победу сборной Словакии принес Михал Дюриш (110).

Напомним, что первоначально чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Однако из-за пандемии COVID-19 было принято решение о его переносе на 2021 год. Соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля.