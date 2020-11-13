Сборная Шотландии обыграла Сербию и завоевала путевку на чемпионат Европы впервые с 1996 года

Футболисты сборной Шотландии на выезде обыграли команду Сербии в финальном матче за выход в на чемпионат Европы 2020 года.

Основное время встречи, которая прошла в Белграде на стадионе «Райко Митич», завершилось вничью со счетом 1:1. В составе гостей голом отметился Райан Кристи (52-я минута), у хозяев поля отличился Лука Йович (90).

В дополнительное время команды также не смогли выявить победителя, а в серии пенальти точнее оказались футболисты сборной Шотландии – 5:4.

Отметим, в последний раз сборная Шотландии попадала в финальную часть чемпионата Европы в 1996 году.

Напомним, что первоначально чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Однако из-за пандемии COVID-19 было принято решение о его переносе на 2021 год. Соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля.